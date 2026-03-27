Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского языка и нашей культуры. Порой, как ни ухитряйся, но только матерное слово может отразить всю гамму чувств и мыслей. Экскурсия будет действительно очень необычной прогулкой по московским улицам. От Пушкина до Есенина, от Ивана Грозного до Петра I, от Фаины Раневской до Высоцкого — вспомнишь самые яркие, самые дерзкие, смешные и интересные истории о происхождении и значении русских ругательств, об их развитии и укоренении в современном русском языке. — Ты откроешь для себя неожиданные подробности московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей — Узнаешь, какие бранные слова и выражения родились на московских улицах — Выяснишь, в каких случаях и почему мат при Петре I был не просто желателен, а обязателен — Как Иван Грозный стал автором самого распространённого «междометия» и какое бранное слово является самым загадочным в современном русском языке — Побываешь на местах съёмок культовых фильмов «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя», вспомнишь Высоцкого, услышишь матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского — Узнаешь забавные истории из жизни знаменитых московских виртуозов мата и, безусловно, обогатишь свой словарный запас Экскурсоводы просят оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Бери с собой друзей, хорошее настроение и отправляйся на исследование московских улиц с совершенно неожиданной стороны. Экскурсия проходит с использованием радиогидов. Продолжительность: 1,5-2 часа. Экскурсия проводится по четвергам и пятницам в 19:00, по субботам в 16:30.