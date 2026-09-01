«Продлёнка» — это честный тайм-аут в середине взрослой жизни. В школе «продлёнка» была временем, когда уроки заканчивались, а детство — продолжалось. Здесь то же самое: ты закрываешь ноутбук, отключаешь «взрослые» задачи и остаёшься в тёплом, безопасном пространстве, где главное правило — ты ничего не должен . Как это будет: Сначала — знакомство и активные развлечения: игры, которые помнят все (колечко, испорченный телефон и другие) и поделки своими руками, чтобы размять пальцы и улыбнуться. А потом начнётся чтение сказок. Ведущий приятным голосом прочитает любимые рассказы. А в перерывах между чтением ты сможешь вкусно есть запеканку и попить какао в зоне еды, а после — снова завалиться под одеяло. Здесь создадут пространство, где можно: — Побыть беззаботным ребёнком (без списка дел и чувства ответственности) — Поиграть в игры, от которых захватывало дух в детстве и это хочется вернуть — Поделать что то своими руками без дедлайнов, вспоминая истории из детства — Отдохнуть под пледом в углу, слушая голос и шуршание страниц Ведущий: Вова Тучков — юнгианский психолог, телесный терапевт, ведущий каддлов. Сколько стоит: 2300 руб. — стандартный билет. Если ты приходишь с другом, который ещё не был в Норе, для тебя билет будет 2000 руб. Что будут читать? Лучшие Сказки из сборника «1000 и 1 ночь»