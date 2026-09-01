Арт-терапевтическая встреча «Женское: между образом и переживанием». Иногда женственность живёт в нас не как уверенность, а как вопрос. Для кого-то она связана с нежностью. Для кого-то — с силой, тревогой, одиночеством, телом, материнством, запретом быть заметной или, наоборот, страхом исчезнуть без взгляда другого. В пространстве Linda de la. Арт-центр проведут арт-встречу, посвящённую внутренним образам женского — тем, что складываются из личной истории, отношений, памяти тела, искусства и взглядов, которыми нас когда-то наделяли. Будут работать с репродукциями картин, метафорическими картами, образом, цветом, коллажем и символом. Это не про «правильную женственность». И не про попытку стать мягче, красивее или удобнее. Скорее — про встречу с тем образом женского, который действительно живёт внутри. Что будут делать: — Исследовать женские образы в искусстве и собственные реакции на них — Работать с метафорическими картами «Ты во мне» — Наблюдать внутренний диалог мужского и женского внутри психики — Создавать собственный образ женственности через рисунок, коллаж и символ — Искать не идеал, а подлинность переживания Что можно унести с собой: — Не только арт-работу, но и более ясное ощущение себя — Встречу с теми частями своей женственности, которые раньше оставались без формы — Новый взгляд на собственную силу, уязвимость и внутренние противоречия — Навыки рисования не нужны. Нужна лишь готовность смотреть, чувствовать и немного думать о себе. Встречу проводят: Наталья Козлова, психолог, арт-терапевт, член ЕАРПП, член АСОАЛАА, кандидат ОПП/EFPP (общество психоаналитической психотерапии), член ШПП ( школа практического психоанализа). Алиса Борисова, психолог, арт-терапевт, член Ассоциации арт-терапевтов, Московское отделение при Центре искусств Игоря Бурганова.