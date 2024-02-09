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Linda de La. Арт-центр

Москва, Берсеневский переулок, 5с2

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Независимое социальное арт-пространство, где современное искусство становится способом говорить о человеке и обществе. Организаторы поддерживают художников, которые только начинают свой путь, дают голос тем, кто ещё не известен широкой публике, но уже поднимает важные темы. Для команды пространства искусство —  живая ткань диалога, способ задавать вопросы и искать ответы вместе со зрителем. Режим работы: каждый день с 12 до 21 Сайт: https://linda-de-la.com
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Комментарии

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Елизавета
07 января, 15:33

Время работы здесь указано с 9 до 21, по факту с 12. Я приехала к 11, жалко что деньги потратила впустую, очень хотелось погулять по выставке.

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Арина | Kaver Team
08 января, 13:08

Привет! Жаль, что так вышло, актуализировали информацию. Спасибо, что сообщила!

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Alex Duk
25 декабря 2025, 22:55

Лучшее место на земле ! Приду еще раз !!

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Дмитрий Степанов
17 декабря 2025, 14:20

Потрясающий центр, всем советую посетить)😃

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Таша
2 декабря 2025, 00:19

Безумно классное место! Рекомендую к посещению. Каждый найдет себе что-то по душе 🥰

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Джам
1 декабря 2025, 17:09

Арт-центр Linda de La — приятное место, куда можно прийти, чтобы посмотреть выставки, выпить чай и немного перезагрузиться. Советую выделить час времени, чтобы спокойно всё увидеть и просто почувствовать атмосферу.

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Mir Mor
1 декабря 2025, 16:20

Очень крутое место ! Рекомендую ❤❤❤

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