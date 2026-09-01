Мастерская «Топь» — пространство для вдохновения, где искусство и забота о себе идут рука об руку. Что ты можешь делать? — Посещать мастер-классы: рисовать, лепить, создавать шедевры — Смотреть душевные фильмы с обсуждением — Играть в настольные игры в тёплой компании — Участвовать в лекциях и встречах: вдохновляющие темы и живое общение — Делать атмосферные фотографии в волшебных фотозонах — Арендовать пространство для своих праздников или творческих событий ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, подъезд 1, 3 этаж, кабинет 317