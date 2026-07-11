Своп на котором хочется забрать всё: Бохо Винтаж Гоблинкор и другие феечковые и эльфийские стили Правила свопа и маркета: Сузили направление вещей, которые принимаются в Топи Чтобы гости, приходя понимали, какие вещи здесь можно найти и какая атмосфера ждёт их. В основном это: — приглушённые природные и сложные оттенки — чёрные и белые, пастельные цвета — натуральные или приятные тактильно ткани — дышащие и комфортные вещи — расслабленные силуэты — винтаж — лесная эстетика — бохо, гранж, сказочное настроение — интересный повседневный и вещи с характером Часто приходят люди с высокой чувствительностью, сенсорными особенностями и сложностями с терморегуляцией, поэтому внимание уделяется не только внешнему виду, но и ощущениям от ткани. Не подходят: — жёсткие и колючие ткани — неприятная синтетика — сильно электризующиеся материалы — кислотные и очень контрастные цвета — строгая офисная и классическая одежда — узкие брюки и скинни — плотные жаркие ткани — вещи с сильными запахами парфюма, табака или долгого хранения — очень маленькие размеры (допустимо XS, если вещь тянется) На первой фотографии — примеры вещей, которые подходят и уже висят на рейлах На второй — примеры вещей, которые не принимают Хочется, чтобы топь ассоциировалась с местом, где можно найти: — эстетичные вещи — интересный винтаж — одежду с необычными фактурами и кроем — редкие и цепляющие вещицы в лесной, природной и слегка сказочной эстетике Своп: Непрямой обмен вещами в хорошем состоянии Можно приносить: — одежду и сумки — украшения и аксессуары — книги и декор — косметику с хорошим сроком — растения Не принимают: — обувь — грязные или неприятно пахнущие вещи — одежду с пятнами, катышками и заметным износом — вещи, требующие ремонта — нижнее бельё, купальники и капроновые изделия — ostin, oodji, ТВОЁ — изначально низкое качество ткани Как работает Своп: 1 вещь = 1 купон Купоны позволяют выбрать любую понравившуюся вещь среди тех, что принесли другие участники. Если купоны закончились, их можно докупить на месте — 300р. за купон Важные правила: — Можно принести до 10 вещей — Минимум 2 вещи нужно принести обязательно, даже если остались купоны с прошлых свопов — У одного участника не может быть более 40 купонов одновременно Правила аукциона: Если одна вещь нравится сразу нескольким людям, участники делают ставки купонами, пока не определится тот, кто готов отдать за вещь больше Для записи на своп: @margaretttaa