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Только не говори маме

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Иммерсивный художественный проект, посвящённый теме детской травмы, молчания и уязвимости. Экспозиция состоит из шести пространств-инсталляций, через которые зритель проходит как через внутреннюю память: от страха и вытеснения — к попытке вернуть себе голос и право быть услышанным. В проекте используются живопись, скульптура, видеоарт, звук и архивные элементы. Выставка обращается к одной из самых сложных тем современного общества — насилию над детьми — не через шок, а через художественное осмысление и эмоциональный опыт. Проект поднимает вопросы ответственности, молчаливого соучастия и хрупкости детства. В рамках выставки также пройдут лекции, дискуссии и публичная программа с участием приглашённых специалистов и благотворительных инициатив.

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