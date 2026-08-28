Иммерсивный художественный проект, посвящённый теме детской травмы, молчания и уязвимости. Экспозиция состоит из шести пространств-инсталляций, через которые зритель проходит как через внутреннюю память: от страха и вытеснения — к попытке вернуть себе голос и право быть услышанным. В проекте используются живопись, скульптура, видеоарт, звук и архивные элементы. Выставка обращается к одной из самых сложных тем современного общества — насилию над детьми — не через шок, а через художественное осмысление и эмоциональный опыт. Проект поднимает вопросы ответственности, молчаливого соучастия и хрупкости детства. В рамках выставки также пройдут лекции, дискуссии и публичная программа с участием приглашённых специалистов и благотворительных инициатив.