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Струнное световое шоу: саундтреки

Сплетни Бар by Anna Asti, улица Кузнецкий Мост, 3с2

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Драйв, живой звук и легендарные композиции. Феерия, красота, профессионализм и эксклюзив. И всё это в рамках одного вечера. В программе мировые хиты и саундтреки в живом исполнении. Для тебя выступит уникальный коллектив виртуозных музыкантов, играющих на электроарфе, электроскрипках и электровиолончели. Потрясающие светящиеся наряды, необыкновенные музыкальные инструменты, молодые красивые исполнительницы, от которых исходит мощный энергетический поток и драйв, заставляющий зал то замирать, то от души веселиться. В программе инструментально-световой перформанс. Драйвовое и эмоциональное выступление. Саундтреки к легендарным фильмам и известные композиции на электро инструментах, в сопровождении светового шоу.

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