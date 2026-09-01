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Ствол

Хеппи Энд
Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Школьный вайб для тебя не закончился. Доставай банты, галстуки, рубашки и всё, что когда-то считалось приличным школьным нарядом. Хочешь линейку на танцполе? А здесь так и сделают. На сцене — Voguediary, диджей Don't Judge, диджей Sincere и Liza Mnkffuf. Четыре сета подряд, чтобы после первого звонка захотелось только дойти до бара и взять себе коктейль. За внешний вид и поведение двойки ставить не будут. Но тех, кто придёт совсем не по форме, придётся попросить выйти и зайти нормально.

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