Школьный вайб для тебя не закончился. Доставай банты, галстуки, рубашки и всё, что когда-то считалось приличным школьным нарядом. Хочешь линейку на танцполе? А здесь так и сделают. На сцене — Voguediary, диджей Don't Judge, диджей Sincere и Liza Mnkffuf. Четыре сета подряд, чтобы после первого звонка захотелось только дойти до бара и взять себе коктейль. За внешний вид и поведение двойки ставить не будут. Но тех, кто придёт совсем не по форме, придётся попросить выйти и зайти нормально.