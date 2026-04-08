Ресторан с ярким интерьером в Спиридоньевском переулке. Хеппи Энд — пространство, выполненное в стиле ретро. На барной стойке привлекают внимание небольшой кинескопный телевизор, механические весы с чашей и советский телефонный аппарат. В соседнем зале — розовые стены, разноцветные рамки с фото, комнатные растения. Перекусить здесь можно модными закусками вроде сладких креветок с пудрой из ромашек и пончиков из трески. На горячее в «Хэппи энд» готовят телячьи щёчки, ризотто с грибами и трюфельным соусом, сибас на гриле. https://happyendmsc.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: Выходной ПТ-СБ: 23:00-05:00
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