  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Хеппи Энд

Москва, Спиридоньевский переулок, 9с1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Ресторан с ярким интерьером в Спиридоньевском переулке. Хеппи Энд — пространство, выполненное в стиле ретро. На барной стойке привлекают внимание небольшой кинескопный телевизор, механические весы с чашей и советский телефонный аппарат. В соседнем зале — розовые стены, разноцветные рамки с фото, комнатные растения. Перекусить здесь можно модными закусками вроде сладких креветок с пудрой из ромашек и пончиков из трески. На горячее в «Хэппи энд» готовят телячьи щёчки, ризотто с грибами и трюфельным соусом, сибас на гриле. https://happyendmsc.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: Выходной ПТ-СБ: 23:00-05:00
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста