Здесь создают миры в твоей голове. Уютный паб для любителей ролевых игр и гиков всех мастей. Здесь регулярно проводятся игротеки и тематические вечеринки в антураже любимых Вселенных. Режим работы: Понед. — Воскр. 12:00 - 00:00