  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Dungeon Pub

Москва, Малая Почтовая улица, 2/2с1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Здесь создают миры в твоей голове. Уютный паб для любителей ролевых игр и гиков всех мастей. Здесь регулярно проводятся игротеки и тематические вечеринки в антураже любимых Вселенных. Режим работы: Понед. — Воскр. 12:00 - 00:00
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

Аватар
Вадим
23 мая 2025, 16:04

Очень демократичные цены, будто в 2008 вернулся. Орки и драконы на стенах прилагаются, большой выбор настолок, вкусные чаи, и отличное музыкальное сопровождение, мы сидели под Lacuna Coil)

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста