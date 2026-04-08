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МосКальян

Москва, улица Стромынка, 25с1

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Уютное атмосферное место с верандой и кальяном. В лаундж-баре регулярно проводят трансляции спортивных событий, турниры по «Мафии», тематические вечеринки, концерты кавер-групп, выступления диджеев и StandUp-вечера. Гостей ждёт барная карта с алкогольными и безалкогольными напитками, вкусная кухня, большой выбор чая и лимонадов. Также в баре есть два игровых стола с PlayStation 5 и две VIP-комнаты. Режим работы: Пн-Чт с 12:00 до 1:00 Пт с 12:00 до 3:00 Сб с 13:00 до 3:00 Вс с 13:00 до 1:00
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