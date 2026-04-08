Место, где поклонники мира «Ведьмака» смогут встретиться вживую. Погрузись в атмосферу Новиграда и Туссента: аутентичные интерьеры, тематические коктейли и блюда, вдохновлённые сагой Анджея Сапковского. Испытай себя в уникальных интерактивах — от «Испытания Травами» до «Даров Единорога», где можно почувствовать себя настоящим ведьмаком. Уютная атмосфера, живая музыка и возможность забронировать столик для компании делают Таверну идеальным местом для поклонников саги и любителей необычного отдыха. Режим работы: ПН-ЧТ: 16:00-00:00 Пятница: 16:00–02:00 Суббота: 14:00–02:00 Воскресенье: 14:00–00:00