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Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Москва, Камергерский переулок, 5/7

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Место, где поклонники мира «Ведьмака» смогут встретиться вживую. Погрузись в атмосферу Новиграда и Туссента: аутентичные интерьеры, тематические коктейли и блюда, вдохновлённые сагой Анджея Сапковского. Испытай себя в уникальных интерактивах — от «Испытания Травами» до «Даров Единорога», где можно почувствовать себя настоящим ведьмаком. Уютная атмосфера, живая музыка и возможность забронировать столик для компании делают Таверну идеальным местом для поклонников саги и любителей необычного отдыха. Режим работы: ПН-ЧТ: 16:00-00:00 Пятница: 16:00–02:00 Суббота: 14:00–02:00 Воскресенье: 14:00–00:00
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Комментарии

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Стас
1 декабря 2025, 20:46

Средневековый стиль с элементами мистики выдержан на ура. Очень крутые интерактивы по миру Ведьмака.

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