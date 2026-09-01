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Орбита

Москва, Яузская улица, 1/15с1

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https://orbita.bar/ Исторический особняк с баром, музыкой и мероприятиями от Вани Дмитриенко. Днём это фэнси-бар с яркой кухней и творческими событиями, а ночью — пространство с актуальным звуком и авторскими коктейлями. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-03:00
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