Вечеринка с электронной музыкой от ГРЯДЁТ в камерном Особняке на Яузской: свой двор, бар с авторскими коктейлями, кухня, картины современных художников на стенах. Играет прогрессив хаус и дип хаус. Музыка без резких скачков: под неё одинаково приятно и общаться, и танцевать. Главный dj-сет вечера играет DP-6 - проект Вадима Индиго и Алексея Филина с 2000 года. Их пластинки выходили в Бельгии и Голландии, треки попадали в сборники Hernan Cattaneo и в сеты John Digweed и Danny Tenaglia. Вечер ведут резиденты ГРЯДЁТ: Jeny Power, Anton Borin, Montw, Yonsh, Vancoo и приглашенные Moon-J и Olivia Lee.