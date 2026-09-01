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Вечеринка в особняке: электронная музыка, дуэт DP-6

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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от 1000₽ до 20000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка с электронной музыкой от ГРЯДЁТ в камерном Особняке на Яузской: свой двор, бар с авторскими коктейлями, кухня, картины современных художников на стенах. Играет прогрессив хаус и дип хаус. Музыка без резких скачков: под неё одинаково приятно и общаться, и танцевать. Главный dj-сет вечера играет DP-6 - проект Вадима Индиго и Алексея Филина с 2000 года. Их пластинки выходили в Бельгии и Голландии, треки попадали в сборники Hernan Cattaneo и в сеты John Digweed и Danny Tenaglia. Вечер ведут резиденты ГРЯДЁТ: Jeny Power, Anton Borin, Montw, Yonsh, Vancoo и приглашенные Moon-J и Olivia Lee.

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