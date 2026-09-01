Белая вечеринка
ул. Новорязанская д.23, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
2000 человек соберутся на крыше в белом, чтобы проводить лето. Закрытие сезона вечеринок на свежем воздухе для любителей закатной романтики под брызги шампанского. Пятый год подряд здесь собирают людей на крыше, облачённых в белое, чтобы под звон бокалов отправиться в незабываемое путешествие на волнах поп-музыки навстречу закату. Это отличный способ провести вечер с друзьями, потанцевать и наполниться энергией. Будет высоко, красиво и жарко. Дресс-код: Белый верх и низ
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