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  1. Москва
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Белая вечеринка

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23, стр. 1

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Завершение:

от 1500₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2000 человек соберутся на крыше в белом, чтобы проводить лето. Закрытие сезона вечеринок на свежем воздухе для любителей закатной романтики под брызги шампанского. Пятый год подряд здесь собирают людей на крыше, облачённых в белое, чтобы под звон бокалов отправиться в незабываемое путешествие на волнах поп-музыки навстречу закату. Это отличный способ провести вечер с друзьями, потанцевать и наполниться энергией. Будет высоко, красиво и жарко. Дресс-код: Белый верх и низ

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