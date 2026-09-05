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Новый учебный год официально открыт. В университет поступили новые студенты, но прежде чем стать частью кампуса, каждому предстоит пройти главное посвящение семестра. Здесь не спрашивают домашнее задание. Здесь проверяют, умеешь ли ты тусоваться.
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