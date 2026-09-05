Новый учебный год официально открыт. В университет поступили новые студенты, но прежде чем стать частью кампуса, каждому предстоит пройти главное посвящение семестра. Здесь не спрашивают домашнее задание. Здесь проверяют, умеешь ли ты тусоваться.