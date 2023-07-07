Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приезжает в Москву и останавливается в лучшем отеле. Вся элита города мечтает попасть на знаменитые квартирники в их исполнении. Место, где незнакомые друг другу находят друзей, а хорошо знакомые — повод узнать друг друга поближе. Этим вечером ты прочувствуешь театр, танец и музыку в камерном пространстве роскошного люкса. Манящая атмосфера свободомыслия, стильной музыки и дорогих коктейлей. На квартирнике нет разделения на тех, кто в зале и тех, кто на сцене. Здесь нет границ, и каждого гостя заботливо погружают в особую атмосферу уюта и праздника. У гостей квартирника есть возможность стать свидетелями создания картины и повлиять на исход событий. Дресс-код: cтоит придерживаться стиля «cocktail» при выборе образа для вечера. В этот незабываемый вечер гостей ждёт: — роскошный президентский люкс отеля; — увлекающая игра актёров ведущих театров Москвы; — живая музыка и джаз; — безлимитный бар с напитками; — авторский сет закусок и фуршет с горячими и холодными закусками от шеф-повара отеля.