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Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский»

Начало:

Завершение:

13000₽
Возраст 21+
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приезжает в Москву и останавливается в лучшем отеле. Вся элита города мечтает попасть на знаменитые квартирники в их исполнении. Место, где незнакомые друг другу находят друзей, а хорошо знакомые — повод узнать друг друга поближе. Этим вечером ты прочувствуешь театр, танец и музыку в камерном пространстве роскошного люкса. Манящая атмосфера свободомыслия, стильной музыки и дорогих коктейлей. На квартирнике нет разделения на тех, кто в зале и тех, кто на сцене. Здесь нет границ, и каждого гостя заботливо погружают в особую атмосферу уюта и праздника. У гостей квартирника есть возможность стать свидетелями создания картины и повлиять на исход событий. Дресс-код: cтоит придерживаться стиля «cocktail» при выборе образа для вечера. В этот незабываемый вечер гостей ждёт: — роскошный президентский люкс отеля; — увлекающая игра актёров ведущих театров Москвы; — живая музыка и джаз; — безлимитный бар с напитками; — авторский сет закусок и фуршет с горячими и холодными закусками от шеф-повара отеля.

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Комментарии

А
Аноним
10 июля 2024, 23:36

Очень интересно

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Yana
6 апреля 2024, 18:10

Хочу сходит! 🥰 кто составит компанию ?

Э
Эрик
13 июля 2024, 12:51

Yana, Я могу если ты не против

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Пользователь №590994
22 марта 2024, 18:23

Стоящая тема ?

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Елена
6 февраля 2024, 01:42

Хочу сходить. Кто со мной?

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Саша
16 декабря 2023, 20:17

Что за движ? По фото и инфе - ничего не ясно

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Diana
24 октября 2023, 02:36

Всем привет!) кто ходил? Кто идет?

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Полиша
26 сентября 2023, 00:39

Я бы сходила )

П№
Пользователь №421923
27 августа 2023, 00:26

Ну и цены в этом приложении. Везде 9 стоит билет, а здесь 13500 🫠

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Юлия
28 августа 2023, 15:22

Пользователь №421923, привет) в приложении цены от организатора, на это событие было повышение цен ближе к дате) сейчас на 2 сентября стоимость снова от 9000р

П№
Пользователь №421923
28 августа 2023, 15:26

Юлия | Kaver Team, Спасибо, что объяснили! ☺

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Даша
19 августа 2023, 21:16

Кто нибудь ходил на данное мероприятие ? )

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Татьяна
26 августа 2023, 23:58

Даша, нет, но в телеграмм стоит в 2 раза дешевле

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Elizaveta
5 сентября 2023, 20:42

Татьяна, где?)

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Татьяна
5 сентября 2023, 20:50

Elizaveta, напишите мне в телеграмм tata_log

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Пупсик❤
27 мая 2023, 19:20

Кто-нибудь ходил?

П№
Пользователь №399970
28 мая 2023, 03:56

Пупсик❤, я хотел,но опоздал.

U№
User №436374
3 августа 2023, 22:37

Пользователь №399970, а мероприятие вкусное было? Есть отзывы гостей, кто знает?)

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Илья
19 декабря 2024, 18:19

Пупсик❤, сходим ?

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