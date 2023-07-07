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Комментарии
Хочу сходит! 🥰 кто составит компанию ?
Yana, Я могу если ты не против
Стоящая тема ?
Хочу сходить. Кто со мной?
Что за движ? По фото и инфе - ничего не ясно
Всем привет!) кто ходил? Кто идет?
Я бы сходила )
Ну и цены в этом приложении. Везде 9 стоит билет, а здесь 13500 🫠
Пользователь №421923, привет) в приложении цены от организатора, на это событие было повышение цен ближе к дате) сейчас на 2 сентября стоимость снова от 9000р
Юлия | Kaver Team, Спасибо, что объяснили! ☺
Кто нибудь ходил на данное мероприятие ? )
Даша, нет, но в телеграмм стоит в 2 раза дешевле
Татьяна, где?)
Elizaveta, напишите мне в телеграмм tata_log
Кто-нибудь ходил?
Пупсик❤, я хотел,но опоздал.
Пользователь №399970, а мероприятие вкусное было? Есть отзывы гостей, кто знает?)
Пупсик❤, сходим ?
Очень интересно