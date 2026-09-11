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Волшебное племя х Тре.угольник (Magic Tribe x Tri.angle)

Made in Bali, Пушкинская набережная, 6

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь двух лейблов. Come Closer (aka Mike Spirit + Asaga) Anjei Spy.Der Redoblue S.Brain Priorova Alina Kini Ridaria Aksinya Вход: 18:00 — 21:00 фейс-контроль / вход бесплатный, по предварительной регистрации 21:00 — 05:00 фейс-контроль / 21+ / вход по билетам

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