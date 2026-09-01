В эту ночь в одном лайнапе встречаются несколько поколений московской электронной сцены и специальный гость из Германии. Более тридцати лет в электронной музыке, резиденция в легендарном Circoloco на DC-10 Ibiza и дважды номинация на Grammy. Timo Maas — хедлайнер из Германии, чья музыка балансирует между техно, хаусом и более ломаной, экспериментальной электроникой, а среди его работ — ремиксы для Depeche Mode, Paul McCartney, Madonna, Placebo и других больших артистов. Trapeznikov — артист с историей, которая практически совпадает с историей московской клубной культуры. За пультом «Эрмитаж», Penthouse, «Титаник», «Птюч» и другие знаковые пространства 90-х и 2000-х. В эту ночь в Zorka сет на виниле. А также Daniel Hokum и Yassen — блюзовые интонации, перкуссии и органичный грув и Nils, музыка которого сольется с рассветом в одно целое. Лайн-ап: Timo Maas • Trapeznikov • Daniel Hokum • Yassen • Nils Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал шик