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Zorka Panoramic Terrace & Bar

Москва, улица Косыгина, 28с1

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Zorka — мультиформатная музыкальная платформа от команды AfterHalloween Group в партнёрстве с Placebo25. Летняя терраса клуба расположена в самом красивом видовом пространстве столицы — на Воробьёвых горах. В летнее время клуб работает по пятницам, субботам и воскресеньям, предлагая своим гостям вечеринки от ведущих промокоманд страны с участием топовых российских и зарубежных диджеев. Гости имеют уникальную возможность наблюдать чарующую закатную и рассветную зарю, находясь в одном месте. По этой причине проект получил название Zorka. Официальный сайт — https://zorka.moscow/#contacts Режим работы: ВС-ЧТ: выходной ПТ-СБ: 22:00-6:00
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