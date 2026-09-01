https://stillstandup.com/ Двухэтажный стендап-клуб в историческом районе Покровки. Собрали всё лучшее от мира комедии и смежных жанров, чтобы ты гарантированно хорошо провёл время. Устал смотреть нарезки с Усовичем? Вперёд на его сольник, которого пока нет в сети. Мало просто посмеяться? Приходи на «Стендап + джаз»! Некуда деть ребёнка от трёх лет? Облом! Хотя стоп, есть же семейное шоу «Стендап для детей», где выступают циркачи, клоуны и мимы с международным опытом. В афише клуба представлен самый широкий спектр комедийных шоу в Москве, чтобы развлечь любого зрителя. Даже трёхлетку! А ещё в Still можно вкусно поесть и удобно присесть, что сделает твой вечер ещё приятнее. Режим работы: ПН-ПТ: 18:00-00:00 СБ-ВС: 12:00-00:00
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Предстоящие события в этом месте
Юля Поломина. Проверочный концерт
Известная участница проектов «Женский Стендап ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Её...
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Вечер с Плюшками. Съёмка
Комик-группа, которая не нуждается в представлении, а если нуждается, то: создат...
от 1000₽
Вечер с Плюшками. Съёмка
Комик-группа, которая не нуждается в представлении, а если нуждается, то: создат...
от 1000₽
Найка Казиева
Найка Казиева – девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (н...
от 1000₽
Хорошее место. Нравится цена и состав комиков, на которых можно попасть. Отдельный респект ведущему - Павлу Потемкину. Были на его концерте , очень смешно и признаться смеялась больше, чем на концертах уже известных комиков.