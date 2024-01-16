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Mason St. One

Москва, ул. Большие Каменщики, 1

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https://masonstone.club/ Иммерсивный ночной клуб, расположенный на Таганской площади. В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. Режим работы: ВС-ЧТ: выходной ПТ-СБ: 23:55-8:00
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Комментарии

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Софья
06 апреля, 07:52

Мне кажется это очень сильно на любителя

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Амир
27 декабря 2025, 18:50

исключительно на любителя)гнетущая атмосфера но вайбово) и девушки красивые

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Натали
28 ноября 2025, 15:48

Тесно, мало места

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Елизавета
11 августа 2025, 11:10

Прекрасное место! 👍

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Сабина
11 июня 2025, 01:10

Прекрасное место! Советую посетить!

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@Vidjendra@имя@Духа@Владимир
20 декабря 2024, 07:34

Хороший интерьер

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Ольга
25 января 2024, 22:39

Очень красиво, но много наркоманов

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Eugene K.
14 марта 2024, 00:59

Ольга, в каком смысле наркоманов?

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Юлия
22 марта 2024, 00:40

Eugene K., тот же вопрос. Хотела сходить в данное заведение

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