https://masonstone.club/ Иммерсивный ночной клуб, расположенный на Таганской площади. В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. Режим работы: ВС-ЧТ: выходной ПТ-СБ: 23:55-8:00
Карта места...
Комментарии
исключительно на любителя)гнетущая атмосфера но вайбово) и девушки красивые
Натали28 ноября 2025, 15:48
Тесно, мало места
Елизавета11 августа 2025, 11:10
Прекрасное место! 👍
Сабина11 июня 2025, 01:10
Прекрасное место! Советую посетить!
@Vidjendra@имя@Духа@Владимир20 декабря 2024, 07:34
Хороший интерьер
Очень красиво, но много наркоманов
Eugene K.14 марта 2024, 00:59
Ольга, в каком смысле наркоманов?
Eugene K., тот же вопрос. Хотела сходить в данное заведение
Мне кажется это очень сильно на любителя