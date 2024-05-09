Новая сцена джазового клуба Алексея Козлова. Вход через Lions Head Pub. Здесь играют звёзды мировой сцены, но главное — вокруг Клуба сформировалась настоящая семья передовых музыкантов разных поколений. Режим работы: Ежедневно 18:00 – 23:00 https://kozlovclub.ru/
Карта места...
Комментарии
Пользователь №68078716 мая 2024, 14:35
Впечатлена была местом. Супер концерт
Volpetta 🦊10 мая 2024, 06:11
Очень классное место ,была на концерте кубинской музыки,получила массу удовольствия.Единственный минус-очень тесно,столы буквально друг на друге стоят
Очень понравилось! Была на концерте Тони Карапетяна. И место, и джазовый состав просто восторг!