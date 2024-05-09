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Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»

Москва, Мясницкая ул., 15

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Новая сцена джазового клуба Алексея Козлова. Вход через Lions Head Pub. Здесь играют звёзды мировой сцены, но главное — вокруг Клуба сформировалась настоящая семья передовых музыкантов разных поколений. Режим работы: Ежедневно 18:00 – 23:00 https://kozlovclub.ru/
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Комментарии

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Юлия
18 июня 2024, 02:45

Очень понравилось! Была на концерте Тони Карапетяна. И место, и джазовый состав просто восторг!

П№
Пользователь №680787
16 мая 2024, 14:35

Впечатлена была местом. Супер концерт

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Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:11

Очень классное место ,была на концерте кубинской музыки,получила массу удовольствия.Единственный минус-очень тесно,столы буквально друг на друге стоят

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