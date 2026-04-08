Клуб в историческом особняке в Милютинском переулке. Здесь танцуют до утра, слушают музыку и устраивают тематические вечера, чтобы закрыть все свои гештальты. Каждую пятницу и субботу радует гостей насыщенной шоу-программой. Два зала, два бара, фотозона, чистейший профессиональный звук, световые экраны и необычные детали в интерьере делают вечеринки еще атмосфернее. Команда клуба «Гештальт» собрала для уютного вечера коллекцию напитков. Можно попробовать как классические, так и фирменные коктейли, тихие и игристые вина, крепкие напитки и авторские сеты шотов. чт-сб 22:00–06:00