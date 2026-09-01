Известная участница проектов «Женский Стендап ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Её остроумные монологи и тонкий юмор покорили сердца многих зрителей. Во время концерта ты можешь заказывать блюда и напитки из полноценного меню — в клубе есть собственная кухня.