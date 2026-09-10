Опытные комики с ТВ и Ютуб
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Насыщенный эмоциями вечер в компании комиков из разных проектов: Stand Up на ТНТ, Женский Стендап на ТНТ, Открытый Микрофона на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Outside Stand Up, Концерты на ТНТ, Roast Battle Labelcom. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, посадка происходит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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