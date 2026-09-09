Самый обнимающий вечер изо всех возможных. Часто ли ты встречаешь людей, про которых можешь уверенно сказать: Мммм, какой мимимишка!? Такие люди — избранные. А ещё тебе точно понравится этот вечер. Хочешь, чтобы плюшевость твоего вечера превысила мягкость пледа? Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.