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Жёсткий Стендап

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, где комики могут шутить обо всем, о чём хотят, не боясь, что их сочтут сумасшедшими. А зрители могут смеяться над всем, над чем хотят, не боясь, что это неуместно. Точно будут шутки про ХХX, не*******ю и к****c. В шоу участвуют 4 комика и ведущий.

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