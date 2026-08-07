Жёсткий Стендап
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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Завершение:
от 1200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комики могут шутить обо всем, о чём хотят, не боясь, что их сочтут сумасшедшими. А зрители могут смеяться над всем, над чем хотят, не боясь, что это неуместно. Точно будут шутки про ХХX, не*******ю и к****c. В шоу участвуют 4 комика и ведущий.
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