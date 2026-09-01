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Топовые комики с новым шутками

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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Завершение:

от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверка материала от невероятно опытных комиков. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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