Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проекте участвуют только лучшие комикессы Москвы — те, кого ты смотришь по ТВ и на Ютуб. На площадке действует меню европейской кухни, столики обслуживаются официантами. Приходи пораньше, чтобы вкусно поужинать. Сбор гостей: за 30 минут до начала программы.