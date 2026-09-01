Чёрный стендап по-женски
Тверская ул., 22
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от 1190₽ до 1490₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проекте участвуют только лучшие комикессы Москвы — те, кого ты смотришь по ТВ и на Ютуб. На площадке действует меню европейской кухни, столики обслуживаются официантами. Приходи пораньше, чтобы вкусно поужинать. Сбор гостей: за 30 минут до начала программы.
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