Как перестроить свою реальность без резких движений и сноса несущих конструкций? Для этого требуется не время, а количество итераций — попыток думать и действовать за пределами старых ментальных паттернов. Современная художница и автор техники «Нейрофлоу» Александра Чупрова приглашает на авторскую коллажную практику. Что такое динамический коллаж? Это интерактивный арт-объект, где элементы не приклеиваются намертво. Автор не придерживается готового шаблона, а использует свои вводные (изображения, вырезки, стикеры и другие арт-материалы), чтобы создать на их основе что-то новое и актуальное для внутреннего отклика. На практике ты: Взломаешь дофаминовую систему: Перебирая арт-периодику и создавая непривычную эстетику, ты вызываешь выброс дофамина, переключая мозг в режим созидания и драйва. Выйдешь из перфекционизма: Логика и привычные сценарии отключаются. Ты начнёшь видеть скрытые подсказки и потенциал, которые раньше не замечал. Соберёшь гибкую модель состояния: Создашь структуру, которая не сковывает, а трансформируется и дышит вместе с тобой. Об авторе: Александра Чупрова — концептуальный художник, создатель метода «Нейрофлоу» и серии интерактивных модульных картин. В своей практике Александра соединяет исследование внутреннего света, оптики и квантовых парадоксов с работой над внутренними состояниями человека. Она ведёт творческие и исследовательские практики. Уметь рисовать или иметь художественный опыт абсолютно не обязательно — метод доступен каждому. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.