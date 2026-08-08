Это новый формат вечеринок, работающих на «социальное пробуждение». Под музыку и вкусный кофе разомнёшь артикуляцию, раскачаешь мышление, потренируешь гибкость ума и способность быстрее находить нестандартные решения. А после жестко порейвишь! Трезвым. После тренировки проведут лёгкий позитивный нетворкинг и ты отправишься по своим делам уже в другом состоянии. Задача Кофе Джема — помочь проснуться не только физически, но и интеллектуально: разогнать мозг, включить креативность, создать новые нейронные связи и зарядиться энергией на весь день. Событие проходит каждую субботу, локацию организаторы уточнят после регистрации.