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Кофе Джем

Место проведения организаторы сообщат после регистрации

Начало:

Завершение:

770₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это новый формат вечеринок, работающих на «социальное пробуждение». Под музыку и вкусный кофе разомнёшь артикуляцию, раскачаешь мышление, потренируешь гибкость ума и способность быстрее находить нестандартные решения. А после жестко порейвишь! Трезвым. После тренировки проведут лёгкий позитивный нетворкинг и ты отправишься по своим делам уже в другом состоянии. Задача Кофе Джема — помочь проснуться не только физически, но и интеллектуально: разогнать мозг, включить креативность, создать новые нейронные связи и зарядиться энергией на весь день. Событие проходит каждую субботу, локацию организаторы уточнят после регистрации.

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