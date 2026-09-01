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Ремикс

Made in Bali, Пушкинская набережная, 6

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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Ремикс» — это новая серия мероприятий, посвящённая одной из самых важных вех в развитии электронной музыки и клубной культуры. В 60-е годы ямайский диджей Кинг Таби, в своих студийных экспериментах, придумал переделывать оригинальные произведения, путём перемешивания исходных частей оригинальной композиции это и были первые ростки ремикса. Однако, задолго до него, что-то подобное творили джазовые музыканты в своих живых импровизациях, а до них и классические композиторы Бах, Бетховен, Моцарт, создавая собственные вариации на существующие произведения. Всё это можно считать ремиксом. Мероприятие Ремикс будет наполнено лекцией Самира Кулиева об этом явлении и его влиянии на электронную музыку. В то время как в сетах артистов будут преобладать ремиксы. D.A.L.I. Samir Kuliev Sergey Sanchez Krysenstern Balinsky

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