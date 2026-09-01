Хватит спорить, кто круче. Зумеры и миллениалы — в эту ночь в одном пространстве. Здесь намеренно собирают зумеров и миллениалов вместе. Потому что у каждого есть что принести — своя энергия, своя история, свои треки. И когда всё это смешивается, рождается магия. На сцене — 3 сета, 3 настроения. От вечных хитов до актуальных битов. И весь этот микс — для тебя. • Sveta Rain • Golubka • Диджей Fanatique Одевайся так, как чувствуешь своё поколение.