ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Йога под рэп

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1, (Вход с Малого Трехсвятительского, наверх по красной лестнице)

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечерняя практика в особняке, где будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B, Kendrick Lamar и Travis Scott. Басовые лупы вместо тибетских чаш, ритмы трэп вместо мантр и внутренний кач вместо тишины. В конце — глубокий шавасана-флоу с медленным битом и ароматом уверенности. Трэп Асана — это новый опыт для тех, кто хочет соединиться с телом, не растворяясь, а усиливаясь и прожить практику как ритуал своей дерзкой женственности. Тебе не нужна специальная подготовка, только настрой и удобная одежда. Коврики будут ждать тебя на месте. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста