Вечерняя практика в особняке, где будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B, Kendrick Lamar и Travis Scott. Басовые лупы вместо тибетских чаш, ритмы трэп вместо мантр и внутренний кач вместо тишины. В конце — глубокий шавасана-флоу с медленным битом и ароматом уверенности. Трэп Асана — это новый опыт для тех, кто хочет соединиться с телом, не растворяясь, а усиливаясь и прожить практику как ритуал своей дерзкой женственности. Тебе не нужна специальная подготовка, только настрой и удобная одежда. Коврики будут ждать тебя на месте. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00