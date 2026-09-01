Жить с депрессией — это жить в мутной мгле. Иногда кажется, что просто устал и скоро пройдёт. А потом проходят недели, месяцы — и усталость не уходит, а превращается в оцепенение, в котором даже простые вещи становятся неподъёмными. На встрече поговоришь о таких темах: — Депрессия изнутри — это не грусть и не плохое настроение. Это когда пропадает вкус к тому, что раньше радовало, когда, чтобы встать с кровати, требуется столько же сил, сколько раньше требовал целый рабочий день, а внутри не боль, а пустота и онемение. — Тело при депрессии — это про то, как это ощущается физически: тяжесть в конечностях, нарушения сна и аппетита, туман в голове, из-за которого сложно сосредоточиться даже на простой мысли. — Функциональная депрессия — когда справляешься, работаешь, выглядишь нормально — и именно поэтому не веришь сам себе, что тебе действительно плохо. Ты ещё держишься снаружи, а внутри уже давно ничего не держится. — Маски и роли — сколько сил уходит на то, чтобы улыбаться, отвечать «нормально» на вопрос «Как дела?», продолжать быть тем, на кого можно рассчитывать, пока внутри всё меркнет. — Вина и стыд — за то, что «у тебя же всё есть», за то, что не можешь просто взять себя в руки, за ощущение, что ты подводишь тех, кто в тебя верит. — Маленькие шаги к свету — не «думать позитивно» и не «взять себя в руки», а внимательно, бережно находить крошечные точки опоры — в теле, в других людях, в моменте. И постепенно возвращаться на поверхность. Формат: доверительный круг. Участие: 400 рублей (по предварительной записи) + донат от 100 руб. после мероприятия.