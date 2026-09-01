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Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

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от 3000₽ до 12000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

«Ты — это твоя память, ты — призрачный музей переменчивых форм, просто кучка разбитых зеркал» Х.Л. Борхес «Я готовил это художественное высказывание одиннадцать лет. Спектакль «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» раскрывает взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Мир меняется, но стремление человека к любви, пониманию, принятию никогда не изменится. Любовь — великий дар, который ты призван сохранить», — Юрий Грымов Как сложится судьба главного героя Чарли, который попадёт в современный мир спустя тридцать лет? Сможет ли он найти своё место в новой реальности?.. В спектакле ты увидишь оригинальные декорации и особые световые эффекты, призванные подчеркнуть технологичность современного мира. С чего началась история Чарли: он становится добровольцем в смелом эксперименте доктора Штрауса по искусственному улучшению интеллекта. У Чарли наблюдалась интеллектуальная недостаточность, но благодаря операции на мозге его IQ стремительно растёт. Однако впоследствии Чарли начинает терять свою личность, утрачивает связь с миром, ощущая себя «подопытной мышью» — как Элджернон. Единственным человеком, который принимает Чарли с его отклонениями, становится Алиса. А также — его подруга Фей, которая показывает ему настоящую жизнь. Но Любовь и счастье остаются для Чарли недостижимыми.

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