https://www.modern-theatre.ru/ Театр — это не здание. Это, прежде всего, люди, которые там работают, и те, кто приходит на спектакли. Это живая традиция, непрерывно развивающаяся и обновляющаяся. Театр — это всегда высказывание. «Модерн» хочет жить — ярко, полно, по-настоящему! Труппа театра стремится говорить со зрителем современным языком — даже если на сцене классическое произведение. «Модерн» — значит современный, и он верен традициям русского театра. Режим работы: Понедельник — пятница с 10:00 до 18:00 Суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00
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