  1. Москва
  2. Места
  3. Театры

Модерн

Москва, Спартаковская пл., 9/1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://www.modern-theatre.ru/ Театр — это не здание. Это, прежде всего, люди, которые там работают, и те, кто приходит на спектакли. Это живая традиция, непрерывно развивающаяся и обновляющаяся. Театр — это всегда высказывание. «Модерн» хочет жить — ярко, полно, по-настоящему! Труппа театра стремится говорить со зрителем современным языком — даже если на сцене классическое произведение. «Модерн» — значит современный, и он верен традициям русского театра. Режим работы: Понедельник — пятница с 10:00 до 18:00 Суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

«Ты — это твоя память, ты — призрачный музей переменчивых форм, просто кучка раз...

Модерн

от 3000₽

по подписке
Нирвана
Нирвана

«Быть живым прикольно!» В центре сюжета — история становления и саморазрушения солиста группы Nirvana, Курта Кобейна. В спектакле отражены смерть культа и бессмертии рок-н-ролла, выживание в атмосфе...

по подписке
О дивный новый мир
О дивный новый мир

В «Дивном новом мире» все живет по отлаженным процессам и механизмам. Искусство и наука не значат практически ничего, человечеством управляют технологии. Возможно ли выжить в цивилизации, где за стаб...

Ещё театры в городе Москва

Гастрономический театр Svet

Подкопаевский переулок, 4А
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Поварская улица, 20
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Беговая улица, 5
Карточка

Современник. Другая сцена

Чистопрудный бульвар, 19с1
Карточка

Новая Опера

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж
Карточка

OFF-театр

Большой Сухаревский пер., 21 строение 2
Карточка

Мастерская П. Н. Фоменко

Кутузовский проспект, 30
Карточка

DOC industrial

1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста