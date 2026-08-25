Какой-то из образов «игрушек» обязательно срезонирует с одним из твоих глубинных давних страхов. Пластика, свет, музыка усилят эффект. Кто-то будет бояться, кто-то восхищаться, равнодушных нет. Если это сон, то ты никогда не проснёшься, если это реальность, то, где найти дверь ведущую вон из этого мира? Никакой книги не стоит за этим спектаклем, кроме, может быть, самой короткой: Этот мир не таков, как тебе кажется!