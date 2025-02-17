Хуманитас Инжиниринг

Никакой фантастики. Ничего сверхъестественного. Просто женщина хочет, чтобы ей было с НИМ хорошо. А когда ей с ним может быть хорошо? Когда он соответствует её представлениям о том, какой он - её идеа...