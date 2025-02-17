https://teatrdoc.ru/ Был создан в 2002 году несколькими драматургами. За 20 лет жизни Театр.doc превратился в культурный феномен: именно здесь родился отечественный документальный театр, здесь начинали многие звёзды российского современного театра и кино. Непричёсанность, активность и прямота при постоянной обновляемости и осознанной эклектике – неотъемлемые качества Театра.doc. Режим работы: Понедельник – воскресенье с 18:00 до 22:00.
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Комментарии
Елена30 мая 2025, 12:33
Очень классный театр с актуальными современными постановками на «вечные» темы. «Человек из Подольска» - one love ❤
Один из лучших прогрессивных театров Москвы
Была несколько раз, нравится репертуар и концепция театра - с матом, пошло, в маленьком подвале, что приближает к реальности и действительности окружающего мира особенно после пышной роскоши театра Вахтангова или Большого театра. Человек из Подольска - один из лучших спектаклей всей Москвы!