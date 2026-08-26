Представь: древние легенды вокруг, ароматы Вавилона, свет проекций и... гастрономический сет из 7 блюд. Ты и твой партнёр никогда не были так близко друг к другу и к истории одновременно. Это будет виртуальное путешествие в мир древних легенд, о которых люди знают только по рассказам историков. Никто не видел Висячие сады Семирамиды. Никто не знает, как на самом деле выглядел храм Артемиды или статуя Зевса. Одни чудеса исчезли навсегда, от других остались лишь руины. На этом спектакле ты сможешь увидеть «Семь чудес света» такими, какими их могли видеть люди тысячи лет назад. С помощью огромных проекций стены зала превращаются в древние города, храмы и дворцы. Пространство вокруг вас полностью меняется — будто ты переносишься в другую эпоху. В один момент ты словно плывёшь по реке к пирамидам — вода движется вокруг, лодка скользит вперёд и возникает настоящее ощущение пути. Ты увидишь величественные пирамиды и даже окажешься внутри гробницы Фараона, пройдя по древним каменным коридорам. В другой сцене перед тобой расцветают сады, о которых сохранились только легенды. Шоу сопровождается ароматами: где-то в воздухе появляются цветочные ноты древних садов, где-то — свежесть воды, и всё это усиливает ощущения и эмоции. Во время этого путешествия тебе подают гастрономический сет от шефа. Каждое блюдо появляется в момент, когда история меняет место и эпоху, продолжая впечатление уже через вкус. В каждый билет на спектакль входит сет меню из 7 блюд. Напитки можно заказать отдельно.