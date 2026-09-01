Открытый микрофон от комиков с ТВ
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 399₽ до 499₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Проверка материала от невероятно опытных комиков. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный.
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