Проверка материала от невероятно опытных комиков. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный.