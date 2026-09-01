ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Открытый микрофон от комиков с ТВ

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 499₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Проверка материала от невероятно опытных комиков. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста