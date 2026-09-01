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Тайны высотки на Красных Воротах

ст. м. «Красные ворота», выход №2. Встреча на улице у выхода из метро.

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Завершение:

3500₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Экскурсия, на которой ты исследуешь одну из самых необычных сталинских высоток Москвы — здание, которое строили с намеренным наклоном из-за сложнейших грунтов и строительства рядом с метро. Во время экскурсии увидишь уникальные интерьеры с металлической отделкой, пышный конференц-зал с лепниной, полукруглыми окнами и сталинскими люстрами. Узнаешь, что пришлось снести ради строительства, куда исчез дом Лермонтова и где искать загадочного Ангела с Красных Ворот. Поговоришь о мифах и тайнах здания: правда ли, что под высоткой скрываются расплавленное стекло, древние захоронения, холодильные установки, подземный ход или даже бассейн. А ещё узнаешь о судьбе архитектора Алексея Душкина, устройстве квартир и подземной части небоскрёба. В стоимость включён обед в советском стиле в ресторане высотки — чтобы ещё глубже погрузиться в атмосферу эпохи. Важно: подъём на смотровую площадку и прогулка по всем этажам не предусмотрены.

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