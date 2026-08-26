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ВИП-свидание в полной темноте

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»
ул. Арбат, 17

Начало:

Завершение:

28000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

На два часа музей будет принадлежать только вам двоим. Вы пройдёте запоминающийся квест, где сможете узнать партнёра с абсолютно новой стороны. Это будет не просто свидание, а эталонный уровень уединения и сервиса, где всё пространство работает только на ваши эмоции. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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