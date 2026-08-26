ВИП-свидание в полной темноте
ул. Арбат, 17
Начало:
Завершение:
28000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
На два часа музей будет принадлежать только вам двоим. Вы пройдёте запоминающийся квест, где сможете узнать партнёра с абсолютно новой стороны. Это будет не просто свидание, а эталонный уровень уединения и сервиса, где всё пространство работает только на ваши эмоции. Полное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи