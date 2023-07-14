Здесь в безопасной и дружелюбной атмосфере ты встретишься с миром проявленных чувств, последуешь за своими инстинктами в сопровождении уверенных повелителей темноты — гидов. В «Сенсориуме» несколько локаций, которые переключают от одной внутренней опоры на другую, будь-то слух, осязание, обоняние или внутренний зов. Гиды музея с рождения или в процессе жизни лишились зрения, и как истинные мудрецы нашли в этом недуге суперсилу. Теперь они меняют взгляд на темноту других людей, растворяют в ней сомнения и страхи. Каждый, кто выходит из темноты на свет —видит жизнь ярче, чувствует мир объёмнее. Создатели проекта видят в этом путь к личной осознанности. Ежедневно: 10:30-22:00