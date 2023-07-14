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Базовая программа на 60 минут для двух человек. Это небанальное свидание проходи...
13500₽
Погрузись в полную темноту, где ты сможешь отправься в 60-минутное приключение, ...
1850₽
Романтическое свидание на 60 минут с заданиями на сближение и сюрпризом, фруктов...
15500₽
Романтическое свидание на 60 минут с заданиями на сближение и сюрпризом, фруктов...
15500₽
Погрузись в полную темноту и отправься в 60-минутное приключение, которое пробуд...
1850₽
За 60 минут вы проживете маленькую жизнь, которую будете потом вспоминать долгое...
13500₽
На два часа музей будет принадлежать только вам двоим. Вы пройдёте запоминающийс...
28000₽
Комментарии
Сходила сегодня в "Сенсориум". Экскурсии проходят каждые 20 минут и длится час. Я была в своей "группе" одна. Экскурсовод Елена - это солнышко в действительно царстве темноты. Опыт крайне интересный. До сегодняшнего дня я боялась темноты. Побывала в творческой квартире, продуктовом магазине и парке❤ а еще поиграла в специальный настольный теннис для слабовидящих🔥 выиграла у экскурсовода 4/2😂 может она поддавалась? Как оказалось Елена закончила инклюзивную школу актёрской игры. Рассказала о специальных программах для похода в театр) когда "гид" рассказывает куда больше, чем видит человеческий глаз) а еще отдельным челленджем было объяснить кем работаю я😅 А я театральный художник по свету. Темнота - мой белый лист. Час пролетел незаметно. И мне было даже мало) хотелось изучить этот мир целиком.
Была в прошлом году. Необычно, интересно.. Понравилось.
Великолепное место
Экскурсия, которая дарит потрясающий новый опыт. Час, в течение которого все подходит, пролетает незаметно.
Прикольненько так побродили по темным комнатам вчетвером,не обычно , советую сходить !