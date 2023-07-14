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Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»

Москва, ул. Арбат, 17

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Здесь в безопасной и дружелюбной атмосфере ты встретишься с миром проявленных чувств, последуешь за своими инстинктами в сопровождении уверенных повелителей темноты — гидов. В «Сенсориуме» несколько локаций, которые переключают от одной внутренней опоры на другую, будь-то слух, осязание, обоняние или внутренний зов. Гиды музея с рождения или в процессе жизни лишились зрения, и как истинные мудрецы нашли в этом недуге суперсилу. Теперь они меняют взгляд на темноту других людей, растворяют в ней сомнения и страхи. Каждый, кто выходит из темноты на свет —видит жизнь ярче, чувствует мир объёмнее. Создатели проекта видят в этом путь к личной осознанности. Ежедневно: 10:30-22:00
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Комментарии

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Артем
1 декабря 2025, 00:26

Прикольненько так побродили по темным комнатам вчетвером,не обычно , советую сходить !

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Екатерина
29 июня 2025, 03:34

Сходила сегодня в "Сенсориум". Экскурсии проходят каждые 20 минут и длится час. Я была в своей "группе" одна. Экскурсовод Елена - это солнышко в действительно царстве темноты. Опыт крайне интересный. До сегодняшнего дня я боялась темноты. Побывала в творческой квартире, продуктовом магазине и парке❤ а еще поиграла в специальный настольный теннис для слабовидящих🔥 выиграла у экскурсовода 4/2😂 может она поддавалась? Как оказалось Елена закончила инклюзивную школу актёрской игры. Рассказала о специальных программах для похода в театр) когда "гид" рассказывает куда больше, чем видит человеческий глаз) а еще отдельным челленджем было объяснить кем работаю я😅 А я театральный художник по свету. Темнота - мой белый лист. Час пролетел незаметно. И мне было даже мало) хотелось изучить этот мир целиком.

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КсЮ
14 декабря 2023, 01:17

Была в прошлом году. Необычно, интересно.. Понравилось.

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София Червонная
25 ноября 2023, 02:55

Великолепное место

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Танюшка
29 июня 2023, 18:36

Экскурсия, которая дарит потрясающий новый опыт. Час, в течение которого все подходит, пролетает незаметно.

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