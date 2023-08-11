Достопримечательности осенней Москвы
Осень в Москве на ВДНХ. У нас в блоге есть подробная статья про интересные места в тематическом комплексе — кликай, читай, изучай и отправляйся на прогулку по осенне-золотистой столице:)
На ВДНХ есть секретная экотропа, о который знают не все туристы. Она находится над деревьями — за это её прозвали «воздушной». Найти ее можно так: проходишь мимо павильона «Космос» и находишь ландшафтный парк «Природа дикая».
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Лесная Чайная в Мещерском парке
Мещерский парк расположен в Одинцовском городском округе. Это большая зелёная зона с реликтовым лесом и развлечениями на любой вкус. Место идеально для осени в Москве, когда хочется неспешных прогулок, красоты леса, шуршания листвой.
А потом сразу на кофе-брейк в Лесную чайную. Встряхни свой зонтик, попробуй чай из самовара, укройся пледом — пусть осень будет теплой:)
Лысая гора в Гороховце
Стоит съездить в город Гороховец во Владимирской области, чтобы увидеть величие природы со смотровой площадки Лысой горы. Можно стоять на горе, наблюдать за течением реки и чувствовать, как вступает в свою силу осень.
Спланируй своё осеннее путешествие — 3 часа на ласточке от Восточного вокзала и ты увидишь красоту осенней природы Владимирской области! Романтика поездов и уникальность сменяющихся пейзажей тебе обеспечена.
Переделкино — творческий организм
В осенний уикенд отправляйся всего-то за 10 км от МКАД и окажешься в городке писателей. Переделкино появился рядом с Москвой в 30-х годах прошлого столетия. Здесь жили и работали выдающиеся литераторы ХХ века. Сегодня Переделкино — живой творческий центр с резиденциями, пространствами для работы и отдыха.
Что посмотреть осенью в Переделкино: здесь располагается библиотека, читальный зал, гостиная, просторный балкон, коворкинг, проходит интересная публичная программа. Каждые выходные тематические экскурсии по городку писателей.
Парки и осенняя природа
Осень — золотая пора. Сидеть дома не имеешь права:) Листва, деревья, осенняя природа ждут тебя. Захвати зонтик и вперёд на прогулку по Москве к живописным местам.
Сад им. Баумана
Аллеи с липами, кленами и тополями. Покой и умиротворение — идеальная осень в Москве. Здесь проходят тематические фестивали. А еще возле входа в парк работает временная выставка двух испанских художников Дали&Пикассо. Не пропусти такое событие:)
Парк Коломенское
Чтобы спрятаться от целого мира. Или хотя бы отдохнуть от шумной Москвы. Ты точно захочешь устроить здесь пикник на золотистом осеннем покрывале: выпить чай из термоса, подумать о вечном. Лиричное настроение дополнит мастер-класс по созданию музыкального инструмента. Парк культуры и отдыха ждёт тебя.
Смотри сайт парка Коломенское
Парк Сокольники
Идеальное место для неспешных прогулок по Москве. Насладись природой осеннего мегаполиса и погрузись в воспоминания об ушедшем лете.
Концерты НЕ на земле
Куда сходить осенью в Москве? Хочется чего-то совсем небанального? Концерт-медитация при свете звёзд, рок-н-ролл в тропиках ВДНХ — да, можно даже в белой майке. И трибьют концерт, посвященный британской певице Amy Winehouse.
Готов окунуться в потрясающую атмосферу рок-н-ролла и насладиться невероятными х...
от 1550₽
На крыше с панорамой в 360 градусов, при свете звёзд, сидя на уютных подушках ср...
от 2700₽
«DIVAS»- концерт-драма. Трибьют самым выдающимся женщинам в мире музыки. В про...
от 2500₽
Мультимедийные концерты
Мультимедиа-шоу в формате полного погружения: видеоарт, 3D-графика, мэппинг, атмосфера космоса и знаменитые мульт-персонажи.
А ёще «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»...Если не смог не пропеть, то тебе срочно на концерт Soundtracks LIVE.
Мультимедийный концерт с видеоинсталляцией в исполнении камерного оркестра. В п...
от 2500₽
Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и п...
от 3500₽
Музыка в темноте" от Евгении Зимы — мультимедийное шоу классической музыки в фор...
от 1200₽
Мультимедийный концерт Soundtracks LIVE «Ведьмаку заплатите чеканной монетой......
от 1100₽
Тёплые концерты
Когда даже с шарфом холодно — самое время оказаться в тропиках или на концерте с тёплым светом тысячи свечей. Настройся на уютную осень.
В этот уютный вечере при свечах для тебя выступит камерный оркестр Grani Music, ...
от 1800₽
Насладись величайшим шедевром мировой музыки - гениальным циклом «Времена года» ...
от 1750₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые ...
от 5000₽
В этот осенний вечер будем наслаждаться известными джазовыми композициями, котор...
от 1550₽
К 70-летию Джеймса Бонда! Знаменитая музыка из культовых фильмов про агента 007 ...
от 1550₽
Свечей много не бывает, ни на концертах, ни в доме. Скорее отправляйся на мастер-класс, чтобы унести с собой уникальную ароматную свечу.
Осень - идеальное время творить что-то согревающее. Поэтому придумали для тебя отличный тематический досуг и предлагаем сделать стильную свечу своими руками! Черешневый мерло, черносмородиновый абсен...
Создаем свечи из натурального воска. Основу для свечи ты выбираешь заранее. Это может быть спил (дерево вяз-карагач), скорлупа кокоса или стакан с деревянной крышечкой. Объем свечи 100 мл....
Театры
Осень в Москве начинается с открытия театрального сезон, ура! И сразу спектакли с глубокими темами. Настоящий осенне-театральный вайб русского человека.
Продюсерский проект Марии Мироновой по мотивам пьесы Ирады Берг «Изоляция». На ...
от 5000₽
Спектакль-концерт по одноимённому произведению Николая Мельникова. Идея воплоти...
от 3000₽
Под звуки оркестра в карнавальном калейдоскопе спектакля вихляются и куражатся, ...
от 2000₽
История о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняе...
25000₽
Хочется чего-то посмешнее? Есть и такое: страшно-смешная комедия о новых персонажах на основе историй в стиле арт-нуар, готических фантазий Тима Бёртона и сказки о Белоснежке. Страшно интересно...
Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, ис...
от 2000₽
Необычные спектакли
Театральный шабаш по Булгакову, маньяк-цирюльник с Флит-стрит и расколотая на три Алиса, которая пытается сбежать из Страны Чудес в реальный мир.
Дождливая хмурая ночь в викторианском Лондоне. С прибывшего судна сходит мрачный мужчина. Его не было в городе почти 15 лет. Когда-то давно он звался Бенджамином Баркером. Баркер работал брадобреем ...
В основу спектакля легли рассказы Натальи Ким. У каждого из нас есть места, г...
2500₽
Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...
от 850₽
Stand Up
Во имя твоего веселья (и наших гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Вечер юмора и стендап-комедии, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты! Всем быть, смотреть, слушать, восхищаться. Да будет веселье и радость этой осенью в Москве:)
Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...
от 790₽
Прийти на книжный майк — это как оседлать гиппогрифа и плевать с высоты на голов...
300₽
Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...
от 5000₽
Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Vi...
от 7000₽
Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Vi...
от 7000₽
И твоему вниманию два сольника. Почти Sold Out, успевай!
Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной ...
от 1000₽
Евгений Чебатков — казахстанский стендап комик, телеведущий и сценарист. Выступа...
от 2000₽
Музеи
Если осень будет баловать не солнцем, а дождём — мы хотим, чтобы ты не грустил. Лови самые интересные музеи, где ты точно найдешь, чем заняться в самый промозглый день.
А эти места не оставят тебя равнодушным;)