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Осень в Москве: куда сходить и что посмотреть

Осень не для хандры — поднимай настроение с нашей тематической подборкой от Kaverafisha.

Что будет в статье:

  1. - Достопримечательности осенней Москвы
  2. - Лесная Чайная в Мещерском парке
  3. - Лысая гора в Гороховце
  4. - Переделкино — творческий организм
  5. - Парки и осенняя природа
  6. - Сад им. Баумана
  7. - Парк Коломенское
  8. - Парк Сокольники
  9. - Концерты НЕ на земле
  10. - Мультимедийные концерты
  11. - Тёплые концерты
  12. - Театры
  13. - Необычные спектакли
  14. - Stand Up
  15. - Музеи

Достопримечательности осенней Москвы

Осень в Москве на ВДНХ. У нас в блоге есть подробная статья про интересные места в тематическом комплексе — кликай, читай, изучай и отправляйся на прогулку по осенне-золотистой столице:)

На ВДНХ есть секретная экотропа, о который знают не все туристы. Она находится над деревьями — за это её прозвали «воздушной». Найти ее можно так: проходишь мимо павильона «Космос» и находишь ландшафтный парк «Природа дикая». 

  Все вопросы уточняй по телефону: +7 (495) 544-34-00

Лесная Чайная в Мещерском парке

Мещерский парк расположен в Одинцовском городском округе. Это большая зелёная зона с реликтовым лесом и развлечениями на любой вкус. Место идеально для осени в Москве, когда хочется неспешных прогулок, красоты леса, шуршания листвой. 

А потом сразу на кофе-брейк в Лесную чайную. Встряхни свой зонтик, попробуй чай из самовара, укройся пледом — пусть осень будет теплой:)

Сайт Мещерского парка

Лысая гора в Гороховце

Стоит съездить в город Гороховец во Владимирской области, чтобы увидеть величие природы со смотровой площадки Лысой горы. Можно стоять на горе, наблюдать за течением реки и чувствовать, как вступает в свою силу осень.

Своё название Лысая гора получила из-за практически полного отсутствия растительности. Факт породил свои мифы. Кто-то считает, что на Лысой горе проводят свои шабаши колдуньи. Они так пляшут, что вытаптывают всю растительность... 

Спланируй своё осеннее путешествие — 3 часа на ласточке от Восточного вокзала и ты увидишь красоту осенней природы Владимирской области! Романтика поездов и уникальность сменяющихся пейзажей тебе обеспечена.

Переделкино — творческий организм

В осенний уикенд отправляйся всего-то за 10 км от МКАД и окажешься в городке писателей. Переделкино появился рядом с Москвой в 30-х годах прошлого столетия. Здесь жили и работали выдающиеся литераторы ХХ века. Сегодня Переделкино — живой творческий центр с резиденциями, пространствами для работы и отдыха.

Что посмотреть осенью в Переделкино: здесь располагается библиотека, читальный зал, гостиная, просторный балкон, коворкинг, проходит интересная публичная программа. Каждые выходные тематические экскурсии по городку писателей.

Сайт Переделкино

Парки и осенняя природа

Осень — золотая пора. Сидеть дома не имеешь права:) Листва, деревья, осенняя природа ждут тебя. Захвати зонтик и вперёд на прогулку по Москве к живописным местам. 

Сад им. Баумана

Аллеи с липами, кленами и тополями. Покой и умиротворение — идеальная осень в Москве. Здесь проходят тематические фестивали. А еще возле входа в парк работает временная выставка двух испанских художников Дали&Пикассо. Не пропусти такое событие:)

Парк Коломенское

Чтобы спрятаться от целого мира. Или хотя бы отдохнуть от шумной Москвы. Ты точно захочешь устроить здесь пикник на золотистом осеннем покрывале: выпить чай из термоса, подумать о вечном. Лиричное настроение дополнит мастер-класс по созданию музыкального инструмента. Парк культуры и отдыха ждёт тебя.

Смотри сайт парка Коломенское

Парк Сокольники

Идеальное место для неспешных прогулок по Москве. Насладись природой осеннего мегаполиса и погрузись в воспоминания об ушедшем лете.

Парк «Сокольники»

Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1
Карточка

Концерты НЕ на земле

Куда сходить осенью в Москве? Хочется чего-то совсем небанального? Концерт-медитация при свете звёзд, рок-н-ролл в тропиках ВДНХ — да, можно даже в белой майке. И трибьют концерт, посвященный британской певице Amy Winehouse.

«Queen VS Beatles». Концерт в оранжерее
«Queen VS Beatles». Концерт в оранжерее

Готов окунуться в потрясающую атмосферу рок-н-ролла и насладиться невероятными х...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Концерт-медитация «Этника на Крыше»
Концерт-медитация «Этника на Крыше»

На крыше с панорамой в 360 градусов, при свете звёзд, сидя на уютных подушках ср...

Квартира с видом

от 2700₽

«Divas». Трибьют в Квартире с видом
«Divas». Трибьют в Квартире с видом

«DIVAS»- концерт-драма. Трибьют самым выдающимся женщинам в мире музыки. В про...

Ресторан-бар "Квартира с видом", Большая Татарская, 5

от 2500₽

Мультимедийные концерты

Мультимедиа-шоу в формате полного погружения: видеоарт, 3D-графика, мэппинг, атмосфера космоса и знаменитые мульт-персонажи.

А ёще «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»...Если не смог не пропеть, то тебе срочно на концерт Soundtracks LIVE.

Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
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Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»

Мультимедийный концерт с видеоинсталляцией в исполнении камерного оркестра. В п...

Московский Продюсерский Центр, ул. Маршала Малиновского, д.7

от 2500₽

«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт
Популярное
«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт

Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и п...

Futurione, 2-я Останкинская улица, 3

от 3500₽

Музыка в темноте
Музыка в темноте

Музыка в темноте" от Евгении Зимы — мультимедийное шоу классической музыки в фор...

КЗ "Измайлово", Измайловское шоссе, д.71, корп.5

от 1200₽

Soundtracks LIVE
Soundtracks LIVE

Мультимедийный концерт Soundtracks LIVE «Ведьмаку заплатите чеканной монетой......

Люмьер-Холл

от 1100₽

Тёплые концерты

Когда даже с шарфом холодно — самое время оказаться в тропиках или на концерте с тёплым светом тысячи свечей. Настройся на уютную осень.

Концерт при свечах «Вселенная Ханса Циммера»
Концерт при свечах «Вселенная Ханса Циммера»

В этот уютный вечере при свечах для тебя выступит камерный оркестр Grani Music, ...

Дом культуры Faktura#1913

от 1800₽

«Времена года. Вивальди и Рихтер». Концерт в оранжерее
«Времена года. Вивальди и Рихтер». Концерт в оранжерее

Насладись величайшим шедевром мировой музыки - гениальным циклом «Времена года» ...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

В Cвечах: Шедевры классики в «Метрополе»
Популярное
В Cвечах: Шедевры классики в «Метрополе»

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые ...

до
Отель «Метрополь», ул. Театральный пр-д, 2

от 5000₽

Шедевры киноджаза. Концерт в оранжерее
Шедевры киноджаза. Концерт в оранжерее

В этот осенний вечер будем наслаждаться известными джазовыми композициями, котор...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Fantine. Бондиана
Fantine. Бондиана

К 70-летию Джеймса Бонда! Знаменитая музыка из культовых фильмов про агента 007 ...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Свечей много не бывает, ни на концертах, ни в доме. Скорее отправляйся на мастер-класс, чтобы унести с собой уникальную ароматную свечу.

Театры

Осень в Москве начинается с открытия театрального сезон, ура! И сразу спектакли с глубокими темами. Настоящий осенне-театральный вайб русского человека.

Woman | 13 ноября
Woman | 13 ноября

Продюсерский проект Марии Мироновой по мотивам пьесы Ирады Берг «Изоляция». На ...

Театр на Таганке

от 5000₽

Русский крест
Русский крест

Спектакль-концерт по одноимённому произведению Николая Мельникова. Идея воплоти...

Театр на Таганке

от 3000₽

...Души | 17 октября
...Души | 17 октября

Под звуки оркестра в карнавальном калейдоскопе спектакля вихляются и куражатся, ...

Мастерская П. Н. Фоменко

от 2000₽

Спектакль «12» | 22 апреля
Спектакль «12» | 22 апреля

История о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняе...

Московский Академический Театр Сатиры

25000₽

Хочется чего-то посмешнее? Есть и такое: страшно-смешная комедия о новых персонажах на основе историй в стиле арт-нуар, готических фантазий Тима Бёртона и сказки о Белоснежке. Страшно интересно...

[солдаут] Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных | 26 октября
[солдаут] Завещание Чарль­за Адам­са, или Дом се­ми по­ве­шен­ных | 26 октября

Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, ис...

Мастерская П. Н. Фоменко

от 2000₽

Необычные спектакли

Театральный шабаш по Булгакову, маньяк-цирюльник с Флит-стрит и расколотая на три Алиса, которая пытается сбежать из Страны Чудес в реальный мир.

по подписке
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит

Дождливая хмурая ночь в викторианском Лондоне. С прибывшего судна сходит мрачный мужчина. Его не было в городе почти 15 лет. Когда-то давно он звался Бенджамином Баркером. Баркер работал брадобреем ...

Спектакль-квартирник «Родина моя, Автозавод» | 22 октября
Спектакль-квартирник «Родина моя, Автозавод» | 22 октября

В основу спектакля легли рассказы Натальи Ким. У каждого из нас есть места, г...

ул.Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр 10, пом. 233

2500₽

Вокруг света за 80 нот
Вокруг света за 80 нот

Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...

Театральный особнякъ

от 850₽

Stand Up

Во имя твоего веселья (и наших гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Вечер юмора и стендап-комедии, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты! Всем быть, смотреть, слушать, восхищаться. Да будет веселье и радость этой осенью в Москве:)

Большой стендап концерт на Маяковской | Суббота
Большой стендап концерт на Маяковской | Суббота

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...

Papa Moscow

от 790₽

Книжный Cтендап
Книжный Cтендап

Прийти на книжный майк — это как оседлать гиппогрифа и плевать с высоты на голов...

Камеди Хаб

300₽

Comedy Club | 20 февраля
Comedy Club | 20 февраля

Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...

3-я ул. Ямского Поля, 15

от 5000₽

Запись ТВ-программы Comedy Club | 6 апреля | 17:00
Запись ТВ-программы Comedy Club | 6 апреля | 17:00

Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Vi...

Рублёво-Успенское шоссе, 8-й километр, 114с2

от 7000₽

[отменено] Запись ТВ-программы Comedy Club | 13:00
[отменено] Запись ТВ-программы Comedy Club | 13:00

Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Vi...

Рублёво-Успенское шоссе, 8-й километр, 114с2

от 7000₽

И твоему вниманию два сольника. Почти Sold Out, успевай!

Карина Мейханаджян — проверочный концерт
Карина Мейханаджян — проверочный концерт

Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной ...

Большевик Лофт

от 1000₽

Евгений Чебатков. Москитная сетка
Евгений Чебатков. Москитная сетка

Евгений Чебатков — казахстанский стендап комик, телеведущий и сценарист. Выступа...

Crocus City Hall, г. Красногорск, ул. Международная, 20

от 2000₽

Музеи

Если осень будет баловать не солнцем, а дождём — мы хотим, чтобы ты не грустил. Лови самые интересные музеи, где ты точно найдешь, чем заняться в самый промозглый день.

А эти места не оставят тебя равнодушным;)

Тематическая осенняя подборка интересных московских мест и событий. Но и за МКАД заглянуть не забудь — там много живописных локаций и осеннего настроения. Следи за обновлениями! Статья будет дополняться на протяжении всей осени:)
С любовью к осенним листьям, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Достопримечательности осенней Москвы
  2. Лесная Чайная в Мещерском парке
  3. Лысая гора в Гороховце
  4. Переделкино — творческий организм
  5. Парки и осенняя природа
  6. Сад им. Баумана
  7. Парк Коломенское
  8. Парк Сокольники
  9. Концерты НЕ на земле
  10. Мультимедийные концерты
  11. Тёплые концерты
  12. Театры
  13. Необычные спектакли
  14. Stand Up
  15. Музеи

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