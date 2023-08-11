Осень не для хандры — поднимай настроение с нашей тематической подборкой от Kaverafisha.

Что будет в статье:

Достопримечательности осенней Москвы

Осень в Москве на ВДНХ. У нас в блоге есть подробная статья про интересные места в тематическом комплексе — кликай, читай, изучай и отправляйся на прогулку по осенне-золотистой столице:)

На ВДНХ есть секретная экотропа, о который знают не все туристы. Она находится над деревьями — за это её прозвали «воздушной». Найти ее можно так: проходишь мимо павильона «Космос» и находишь ландшафтный парк «Природа дикая».

Все вопросы уточняй по телефону: +7 (495) 544-34-00

Лесная Чайная в Мещерском парке

Мещерский парк расположен в Одинцовском городском округе. Это большая зелёная зона с реликтовым лесом и развлечениями на любой вкус. Место идеально для осени в Москве, когда хочется неспешных прогулок, красоты леса, шуршания листвой.

А потом сразу на кофе-брейк в Лесную чайную. Встряхни свой зонтик, попробуй чай из самовара, укройся пледом — пусть осень будет теплой:)

Сайт Мещерского парка

Лысая гора в Гороховце

Стоит съездить в город Гороховец во Владимирской области, чтобы увидеть величие природы со смотровой площадки Лысой горы. Можно стоять на горе, наблюдать за течением реки и чувствовать, как вступает в свою силу осень.

Своё название Лысая гора получила из-за практически полного отсутствия растительности. Факт породил свои мифы. Кто-то считает, что на Лысой горе проводят свои шабаши колдуньи. Они так пляшут, что вытаптывают всю растительность...

Спланируй своё осеннее путешествие — 3 часа на ласточке от Восточного вокзала и ты увидишь красоту осенней природы Владимирской области! Романтика поездов и уникальность сменяющихся пейзажей тебе обеспечена.

Переделкино — творческий организм

В осенний уикенд отправляйся всего-то за 10 км от МКАД и окажешься в городке писателей. Переделкино появился рядом с Москвой в 30-х годах прошлого столетия. Здесь жили и работали выдающиеся литераторы ХХ века. Сегодня Переделкино — живой творческий центр с резиденциями, пространствами для работы и отдыха.

Что посмотреть осенью в Переделкино: здесь располагается библиотека, читальный зал, гостиная, просторный балкон, коворкинг, проходит интересная публичная программа. Каждые выходные тематические экскурсии по городку писателей.

Сайт Переделкино

Парки и осенняя природа

Осень — золотая пора. Сидеть дома не имеешь права:) Листва, деревья, осенняя природа ждут тебя. Захвати зонтик и вперёд на прогулку по Москве к живописным местам.

Сад им. Баумана

Аллеи с липами, кленами и тополями. Покой и умиротворение — идеальная осень в Москве. Здесь проходят тематические фестивали. А еще возле входа в парк работает временная выставка двух испанских художников Дали&Пикассо. Не пропусти такое событие:)

Парк Коломенское

Чтобы спрятаться от целого мира. Или хотя бы отдохнуть от шумной Москвы. Ты точно захочешь устроить здесь пикник на золотистом осеннем покрывале: выпить чай из термоса, подумать о вечном. Лиричное настроение дополнит мастер-класс по созданию музыкального инструмента. Парк культуры и отдыха ждёт тебя.

Смотри сайт парка Коломенское

Парк Сокольники

Идеальное место для неспешных прогулок по Москве. Насладись природой осеннего мегаполиса и погрузись в воспоминания об ушедшем лете.

Концерты НЕ на земле

Куда сходить осенью в Москве? Хочется чего-то совсем небанального? Концерт-медитация при свете звёзд, рок-н-ролл в тропиках ВДНХ — да, можно даже в белой майке. И трибьют концерт, посвященный британской певице Amy Winehouse.

Мультимедийные концерты

Мультимедиа-шоу в формате полного погружения: видеоарт, 3D-графика, мэппинг, атмосфера космоса и знаменитые мульт-персонажи.

А ёще «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»...Если не смог не пропеть, то тебе срочно на концерт Soundtracks LIVE.

Тёплые концерты

Когда даже с шарфом холодно — самое время оказаться в тропиках или на концерте с тёплым светом тысячи свечей. Настройся на уютную осень.

Свечей много не бывает, ни на концертах, ни в доме. Скорее отправляйся на мастер-класс, чтобы унести с собой уникальную ароматную свечу.

Театры

Осень в Москве начинается с открытия театрального сезон, ура! И сразу спектакли с глубокими темами. Настоящий осенне-театральный вайб русского человека.

Хочется чего-то посмешнее? Есть и такое: страшно-смешная комедия о новых персонажах на основе историй в стиле арт-нуар, готических фантазий Тима Бёртона и сказки о Белоснежке. Страшно интересно...

Необычные спектакли

Театральный шабаш по Булгакову, маньяк-цирюльник с Флит-стрит и расколотая на три Алиса, которая пытается сбежать из Страны Чудес в реальный мир.

Stand Up

Во имя твоего веселья (и наших гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Вечер юмора и стендап-комедии, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты! Всем быть, смотреть, слушать, восхищаться. Да будет веселье и радость этой осенью в Москве:)

И твоему вниманию два сольника. Почти Sold Out, успевай!

Музеи

Если осень будет баловать не солнцем, а дождём — мы хотим, чтобы ты не грустил. Лови самые интересные музеи, где ты точно найдешь, чем заняться в самый промозглый день.

А эти места не оставят тебя равнодушным;)