Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной из самых известных и любимых стендап комикесс в стране. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей: 19:00, начало: 20:00