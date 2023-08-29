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Карина Мейханаджян — проверочный концерт

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной из самых известных и любимых стендап комикесс в стране. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей: 19:00, начало: 20:00

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Комментарии

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Татьяна
2 августа 2025, 21:44

Кто хочет посетить концерт? Давайте сходим вместе

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Лиза
14 августа 2023, 16:02

Хотела бы сходить на данный концерт, кто хочет составить компанию?

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Виктория
26 августа 2023, 17:18

Лиза, привет) пошли)

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