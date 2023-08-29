Карина Мейханаджян — проверочный концерт
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной из самых известных и любимых стендап комикесс в стране. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей: 19:00, начало: 20:00
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Комментарии
Хотела бы сходить на данный концерт, кто хочет составить компанию?
Виктория26 августа 2023, 17:18
Лиза, привет) пошли)
Кто хочет посетить концерт? Давайте сходим вместе