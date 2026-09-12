ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женский стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие девчата — комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви и отношениях. Не бойся не всё будет о покупках и маникюре. Тебя ждут смешные истории, откровенные шутки и заряд позитива на весь вечер. Это идеальный повод прийти вместе с девушкой или друзьями и убедиться, что женщины могут смешить не хуже мужчин.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 1290₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста