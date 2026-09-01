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Стендап по-женски

Руки ВВерх!
Тверская ул., 22

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Завершение:

от 1290₽ до 1790₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, обсудить нынешних и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Плюс ко всему Руки Вверх Бар на Тверской — это место съемок шоу «Женский стендап на ТНТ». Хочешь погрузиться в мир смешной женской комедии? Тогда приходи! Расписание по кнопке «Купить билет»

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Комментарии

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Вера
09 мая, 04:15

хочу сгонять в июне на женский стендап, нужна компания)) дату пока точно не скажу, надо обсудить!

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