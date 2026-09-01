Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, обсудить нынешних и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Это шоу понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Плюс ко всему Руки Вверх Бар на Тверской — это место съемок шоу «Женский стендап на ТНТ». Хочешь погрузиться в мир смешной женской комедии? Тогда приходи! Расписание по кнопке «Купить билет»